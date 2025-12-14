L’indice Bâle de la lutte contre le blanchissement d’argent au titre de l’année 2025 publié par “Basel Institute on Gouvernance” a classé la Tunisie parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent, avec un score global de 4,75 sur 10.

Sur 48 pays africains évalués, la Tunisie se classe quatrième parmi les pays les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent, ce qui en fait l’un des pays les plus sûrs du continent. Ce classement continental confirme la solidité du système financier national et sa capacité à faire face aux défis financiers.

Sur le plan international, la Tunisie se classe à la 119ème place sur 177 pays, devançant ainsi plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient plus vulnérables aux risques de blanchiment d’argent.

Ce classement s’explique par plusieurs facteurs, notamment son cadre juridique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conforme aux normes internationales, ainsi que par la stabilité et la transparence de ses institutions.

À l’échelle internationale, la Finlande, l’Islande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et la Suisse figurent parmi les pays les plus performants dans ce domaine, avec un score inférieur à 4,70, ce qui les classe dans la catégorie à faible risque.

Il convient de noter que la Banque Centrale de Tunisie a appelé les banques et les institutions financières à une vigilance accrue le 10 octobre, suite à la publication de l’évaluation nationale actualisée des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour la période 2022-2024.