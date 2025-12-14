Alerte santé : deux enfants intoxiqués par des infusions de figuier et de henné

La Dre Alfa Bouyahia, spécialiste en pédiatrie, a signalé deux cas récents d’intoxication grave survenus en moins d’un mois chez des enfants ayant consommé des infusions de figuier et de henné. Ces intoxications ont entraîné des troubles du foie et du système nerveux, nécessitant leur hospitalisation. Elle a vivement rappelé l’importance d’éviter l’automédication à base de plantes chez les enfants, soulignant que certaines peuvent provoquer des complications graves, voire mortelles, et insisté sur la nécessité de consulter un médecin avant toute administration de remèdes naturels aux plus jeunes.