Tunisie : vers une modernisation historique du régime des comptes en devises

La Loi de Finances 2026 apporte un changement majeur au régime des changes en Tunisie en autorisant enfin tous les résidents tunisiens à ouvrir des comptes en devises étrangères ou en dinars convertibles sans passer par l’autorisation préalable de la Banque centrale.

Cette réforme, intégrée au Code des changes et du commerce extérieur, vise à assouplir un système longtemps jugé trop contraignant et à offrir davantage de liberté aux particuliers comme aux entrepreneurs. Ces comptes devront être ouverts auprès d’intermédiaires financiers agréés et pourront être alimentés par différentes sources, telles que des transferts en devises, des intérêts générés ou la dotation touristique. Les fonds pourront ensuite être utilisés librement pour des paiements à l’étranger, des retraits en devises ou des transferts entre comptes, tout en respectant certaines conditions, notamment l’interdiction du découvert et l’application d’un prélèvement fiscal minimal de 0,01 % sur les intérêts. Prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2026 après publication des textes d’application, cette mesure constitue une avancée importante vers la modernisation du cadre financier tunisien et une opportunité pour faciliter l’ouverture internationale des citoyens et des entreprises.