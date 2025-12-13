Jeu de pari en ligne : trois arrestations et saisies de voitures de luxe et comptes bancaires

Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre trois individus et ordonné la recherche de quatre autres dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent liée à un réseau international de jeu de pari en ligne.

Selon les informations rapportées par la radio Mosaïque, l’enquête a permis la saisie de sommes d’argent considérables, de comptes bancaires alimentés par des montants importants, ainsi que de plusieurs biens de valeur, dont des voitures de luxe, des biens immobiliers et une quantité notable de bijoux. Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre les circuits financiers illégaux et les activités criminelles transfrontalières.