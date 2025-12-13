Huile d’olive conditionnée : l’Office National de l’Huile lance sa campagne sur le marché intérieur

Les ministres de l’Agriculture et du Commerce ont donné leur accord au démarrage par le Office National de l’Huile de deux programmes majeurs en vue de la saison 2025/2026 : la promotion de l’huile d’olive conditionnée sur le marché intérieur et la mise en œuvre d’un programme de stockage de l’huile d’olive. Cette décision fait suite à une séance de travail conjointe visant à suivre l’avancement des opérations d’achat, de stockage et d’exportation de l’huile, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer la disponibilité du produit et à soutenir le secteur oléicole tunisien.