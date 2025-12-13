Gabès : un guichet unique facilite les formalités pour les pèlerins du hajj

Un guichet unique pour l’accomplissement des procédures de voyage vers les lieux saints pour les pèlerins de Gabès a été installé au siège du gouvernorat.

Ce guichet offre aux pèlerins de la région la possibilité d’achever les formalités liées au hajj, notamment, l’hébergement, l’octroi de l’allocation touristique et le billet d’avion.

Les 339 pèlerins au gouvernorat de Gabès se rendront aux lieux saints, le 9 mai, depuis l’aéroport de Tozeur- Nefta. Le vol retour est programmé, le 2 juin, à partir de l’aéroport de Djeddah.

Des séances de sensibilisation sur les rituels du hajj et la prévention des maladies démarreront, lundi 15 décembre, au profit de ces pèlerins, selon la direction régionale des affaires religieuses à Gabès.