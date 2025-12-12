Kasserine : Première greffe de cornée réussie à l’hôpital universitaire Badreddine Aloui

Les équipes médicales et paramédicales du service d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire Badreddine Aloui à Kasserine ont signé, vendredi, une percée médicale de premier plan en réalisant la première greffe de cornée dans la région.

L’intervention a bénéficié à une patiente de 59 ans, privée de la vue depuis plus de deux ans, marquant ainsi une étape déterminante dans le développement de l’offre de soins spécialisés au sein de l’établissement.

Le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaâbani, a souligné à l’Agence TAP, que “cet accomplissement a été réalisé grâce à la conjugaison des efforts du ministère de la Santé, du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes et de l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de Kasserine.

“Cela constitue également un pas qualitatif dans l’amélioration des services de santé dans la région et dans le renforcement du principe de justice sanitaire”, a-t-il ajouté.

« Cette réussite constitue une source d’espoir et ouvrira la voie à la réalisation d’autres types de greffes dans la région, notamment la transplantation rénale », a-t-il déclaré, soulignant que les interventions de greffe de cornée se poursuivront au sein du service dans les prochaines périodes, d’autant que plusieurs patients figurent déjà sur liste d’attente.

De son côté, le chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital universitaire de Kasserine, le professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Sousse, Lotfi Chaabani, a indiqué à l’Agence TAP que “cet exploit constitue un pas important dans l’amélioration des services de santé du service”.

La patiente opérée vendredi a retrouvé immédiatement la vue grâce à la mobilisation de l’équipe médicale et à la modernité des équipements du service d’ophtalmologie de l’hôpital Badreddine Aloui, doté d’unités avancées d’imagerie, de laser et de deux salles opératoires équipées.

Le service, pourvu de l’unité d’imagerie parmi les plus récentes, prévoit de renforcer prochainement ses capacités pour mener des greffes rénales.

Il invite les patients en attente dans d’autres hôpitaux à soumettre leurs dossiers via la plateforme numérique dédiée.

Depuis 2014, le service universitaire s’est modernisé grâce au nouveau bâtiment et au programme « Essaha Aziza ».