Kairouan : route bloquées et pneus brûlés après la mort d’un jeune lors d’une poursuite policière

La ville de Kairouan a été le théâtre, ce soir, de tensions dans le quartier Huma Ali Bey, où plusieurs jeunes ont procédé au blocage de certaines routes principales et à l’incendie de pneus.

Ces manifestations font suite au décès tragique d’un jeune homme dans la trentaine, victime d’une grave blessure à la tête après plusieurs jours passés en réanimation à l’unité des Agalbas.

Les habitants et proches du défunt exigent désormais la clarification des circonstances ayant conduit à cet incident, survenu selon eux lors d’une poursuite policière, et réclament l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire.