Dominique de Villepin : vers une coopération renforcée entre la Tunisie et l’Europe

Lors de la 39ᵉ édition des Journées de l’Entreprise à Sousse, Dominique de Villepin a souligné l’importance de repenser les relations économiques entre la Tunisie et l’Europe en privilégiant de nouvelles formes de coopération stratégique, tout en maintenant les accords existants tels que l’ALECA et l’Accord d’association de 1995.

Selon l’ancien Premier ministre français, la Tunisie bénéficie d’atouts majeurs, tant géographiques qu’humains, avec une jeunesse diplômée et innovante et un tissu entrepreneurial dynamique, illustré par des start-up prometteuses comme « Instadeep ». Il a insisté sur le rôle clé du secteur bancaire et financier dans la relance économique régionale, ainsi que sur la nécessité de renforcer les chaînes de valeur et d’attirer les investissements européens.

Villepin a également estimé que la Tunisie, en tant que « pôle régional » investi dans l’innovation, pourrait stimuler sa croissance de trois points supplémentaires grâce à une meilleure harmonisation des cadres législatifs et à une approche dépassant le modèle d’assistance traditionnelle, en intégrant les enjeux numériques et écologiques pour un développement durable et inclusif.