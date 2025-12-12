Bardo : campagne gratuite de dépistage précoce du cancer du côlon ce samedi

Une campagne de santé gratuite dédiée au dépistage précoce du cancer du côlon sera organisée demain, samedi, au bassin municipal de Bardo. Cette initiative est menée par l’association « Lkolna Yed Wahda », en partenariat avec l’Amicale des agents et employés de la municipalité de Bardo ainsi que le Centre de santé de base de Ksar Saïd. Placée sous le slogan « Votre santé nous tient à cœur… Nous voulons que vous viviez », cette action vise à renforcer la prévention et à rapprocher les services médicaux des citoyens de tous âges. Au programme : des examens préliminaires de dépistage du cancer du côlon, la mesure de la tension artérielle et du taux de sucre, ainsi que des consultations médicales et des conseils de prévention, dans le but de promouvoir une meilleure sensibilisation et encourager le public à effectuer un suivi précoce pour préserver leur santé.