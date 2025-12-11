Tunisie : les banques se préparent à une deuxième grève

La tension sociale au sein du secteur bancaire tunisien continue de monter, alors que la Fédération générale des banques, des institutions financières et des assurances a annoncé son intention de passer à un second mouvement de grève, dont la date sera fixée ultérieurement.

Réunis lors d’une conférence syndicale organisée par l’Union régionale du travail de Tunis, les représentants du secteur ont dénoncé les dépassements et les réactions jugées provocatrices de certaines directions bancaires après la grève des 3 et 4 novembre. Les structures syndicales ont réaffirmé que l’unité et la cohésion des travailleurs constituent leur principal levier pour défendre leurs droits, rappelant que leurs revendications demeurent centrées sur deux dossiers majeurs : l’activation des négociations sociales de 2025 et la régularisation du dossier relatif à la loi n°412 portant sur la réduction des taux d’intérêt des prêts à long terme.

Dans ce contexte, le secrétaire général de la fédération, Ahmed Jaziri, a évoqué la possibilité de nouvelles actions de protestation, sur fond de blocage persistant du dialogue social et d’un climat économique déjà marqué par de fortes tensions.