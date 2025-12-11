Tunisie : cinq millions de citoyens sans couverture santé, un appel urgent à la réforme

Le Dr Abdelfattah Abdelaziz El Massoudi, président de l’Association tunisienne de défense du droit à la santé, a tiré la sonnette d’alarme en révélant que près de cinq millions de Tunisiens, soit 19 % de la population, ne bénéficient d’aucune couverture sanitaire.

Parmi eux figurent quelque 500 000 enfants, 250 000 personnes âgées ainsi qu’un nombre important de personnes en situation de handicap. Il a également souligné que le budget consacré à la santé ne représente que 5,4 % du budget de l’État, un niveau insuffisant pour garantir des services de qualité dans un secteur confronté à un manque criant d’équipements et de personnels médicaux.

Face à ces défis, le Dr El Massoudi appelle à une révision en profondeur de la carte sanitaire et à une réforme globale du système de santé, à travers un dialogue national incluant les autorités et la société civile, afin d’assurer à chaque citoyen un accès équitable aux soins et à la prévention.