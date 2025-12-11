Tourisme : forte hausse des visiteurs chinois en Tunisie en 2025

La Tunisie enregistre en 2025 une progression notable du nombre de visiteurs chinois, confirmant l’attrait croissant du pays sur ce marché stratégique. Rien qu’au mois de novembre, les arrivées ont bondi de 24,2 % par rapport à la même période en 2024, avec 3 147 touristes accueillis.

Sur les onze premiers mois de l’année, le total atteint 25 293 visiteurs, contre 21 386 l’an dernier, soit une hausse de 18,3 %. Cette dynamique positive s’explique par l’intérêt grandissant des voyageurs chinois pour la richesse culturelle et patrimoniale de la Tunisie, ainsi que par les efforts soutenus du Bureau national tunisien du tourisme à Pékin pour renforcer la visibilité de la destination et développer des actions ciblées de promotion.