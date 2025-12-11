L’Ordre des pharmaciens demande d’urgence le déblocage des paiements de la CNAM

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui, qu’une correspondance a été envoyée à la cheffe du gouvernement la sollicitant d’intervenir d’urgence afin d’accélérer le versement des sommes dues par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) aux pharmaciens, qui contribuerait de mettre fin à la crise.

Le Conseil national a appelé à la mise en place de mécanismes durables garantissant le respect des délais de paiement et l’ouverture d’un dialogue responsable réunissant toutes les parties concernées, de manière à assurer la continuité des services aux patients et à préserver le secteur des médicaments.

Il a exprimé son regret concernant la suspension du système “tiers payant” et ses conséquences sur la capacité financière des patients, en particulier ceux à revenu limité.

Le conseil a souligné que le syndicat des propriétaires d’officine (SPOT) a été dans l’obligation de prendre cette décision en raison du non-paiement des sommes dues par la CNAM aux pharmaciens, depuis plusieurs mois, ce qui a provoqué une crise financière touchant les pharmacies privées et le secteur des médicaments, mettant en péril sa pérennité.

Il a mis en garde contre la poursuite de la crise qui pourrait avoir des conséquences graves sur la souveraineté pharmaceutique dans le pays et porter atteinte au système de distribution de médicaments qui constitue un modèle à suivre.

Le conseil national a souligné sa disposition à contribuer efficacement à trouver des solutions qui garantissent l’intérêt des patients et préservent la stabilité du secteur des médicaments.

Il convient de rappeler que la CNAM a annoncé, dans un communiqué publié hier mercredi, que les assurés sociaux inscrits dans le régime de soins privés pourront, à titre exceptionnel, bénéficier du remboursement des frais des médicaments acquis dans les pharmacies privées à partir du 8 décembre courant, suite à la “décision unilatérale” du SPOT concernant la suspension du régime “tiers payant” à partir de cette même date.