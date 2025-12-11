JCC 36ᵉ édition : Où et quand acheter vos tickets pour les films du festival ?

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) ont dévoilé, via leur page Facebook officielle, le système complet de billetterie adopté pour la 36ᵉ édition. L’achat en ligne, disponible dès le 11 décembre 2025 sur la plateforme teskerti.tn, permet de réserver des billets pour l’ensemble des films programmés. L’achat direct aux guichets débutera à partir du 13 décembre, mais restera limité aux séances du jour même et du lendemain. Dans les deux modes d’achat, un maximum de trois billets par film et par personne est autorisé. Plusieurs points de vente assureront la distribution : la Cité de la Culture ouvrira de 9h00 à 21h30 du 14 au 20 décembre, avec une plage exceptionnelle de 9h00 à 14h00 le 13 décembre ; les salles du centre-ville de Tunis proposeront la vente le matin uniquement, de 9h00 à 14h00, du 13 au 20 décembre ; tandis que les salles L’Agora, Cinémadart et Alhambra Zéphyr offriront une vente continue de 9h00 à 21h30 sur la même période. Les tarifs ont été fixés à 6 D.T. pour le public et 3 D.T. pour les élèves et étudiants bénéficiant du tarif réduit.