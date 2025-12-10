Tunisie : un nouvel hôpital universitaire de 500 lits bientôt construit à Kairouan

Les travaux de l’hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan débuteront officiellement le jeudi 11 décembre 2025, après la signature du contrat entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Tunisie.

Financé par une donation de 85 millions de dollars du Fonds saoudien de développement, ce projet, longtemps bloqué depuis 2017 en raison du manquement de l’ancien prestataire, connaît enfin une relance grâce à un consortium tuniso-saoudien. L’établissement, conçu selon des normes internationales, offrira 500 lits extensibles à 700 et regroupera plusieurs disciplines médicales sur une superficie de 69 000 m², permettant de renforcer l’accès aux soins dans Kairouan et les régions intérieures. Le coût actualisé atteint désormais 143 millions de dollars, hors équipements, en raison des retards accumulés.

Le ministre Ferjani a souligné l’importance stratégique de ce projet, distinct de la future Cité Médicale Les Aghlabides dont les études reprendront en 2026 en partenariat avec la Chine. L’ambassadeur saoudien a, de son côté, affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour mener à bien ce chantier, présenté comme un futur modèle de centre hospitalier moderne.