Tunisie : l’ISIE se dit prête à organiser les élections municipales avant fin 2026

Mohamed Tlili Mansri, porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a annoncé ce mercredi que l’institution est prête, sur les plans juridique, humain et logistique, à organiser les élections municipales avant la fin de l’année 2026. Selon lui, les préparatifs techniques et organisationnels sont déjà bien avancés.

Il a précisé que ces élections se dérouleront en un seul tour, selon le système de vote personnalisé sur listes ouvertes. La présidence des municipalités sera attribuée au candidat ayant recueilli le plus de voix, et la même règle s’appliquera pour les adjoints.

Mansri a toutefois souligné que l’ISIE doit finaliser le cadre juridique régissant ces élections. Selon lui, le Code des collectivités locales actuel n’est plus compatible avec le système constitutionnel en vigueur, nécessitant l’adoption d’une loi de base alternative.

Il a indiqué qu’un projet de loi spécifique aux élections municipales sera prochainement soumis à l’Assemblée des représentants du peuple pour adoption, en attendant la publication du décret présidentiel qui fixera officiellement la date des élections.