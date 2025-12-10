Kais Saïed : Inadmissible que le chef de l’État intervienne pour régler des problèmes locaux

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, mardi, 9 décembre courant, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri.

Lors de cette rencontre, cite un communiqué, le président Saïed a mis l’accent sur le rôle des responsables régionaux dans le bon déroulement des campagnes de nettoyage, recommandant à ce propos de veiller à ce que celles-ci soient organisées tout au long de l’année.

Tout en dénonçant l’immobilisme dont font preuve certains responsables régionaux, le chef de l’Etat a estimé qu’il est totalement inadmissible de voir le président de la République intervenir en personne pour presser des responsables locaux de raccorder un foyer au réseau d’assainissement ou de relier des quartiers au réseau d’éclairage public ou encore de réhabiliter un tronçon de route.

Il a, dans ce contexte, jugé inacceptable de voir des responsables justifier à tort leur inaction par le faux prétexte de la complexité des procédures ou du manque des moyens disponibles, rappelant que leur rôle consiste en premier et dernier ressort à intervenir pour écourter les délais et aplanir les obstacles auxquels fait face le simple citoyen.

Face à « une bureaucratie de paperasse » traînant en longueur, le chef de l’Etat a rappelé les responsables défaillants qu’ils sont là pour servir la Tunisie, ajoutant qu’une jeunesse tunisienne, engagée et patriote, est bien prête pour prendre le relais dans le prochain futur.