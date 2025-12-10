JCC : le cinéma palestinien illumine la 36ᵉ édition

La 36ᵉ édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 13 au 20 décembre à Tunis, met à l’honneur la cause palestinienne à travers une programmation riche et diversifiée.

La réalisatrice palestinienne Najwa Najjar préside le jury des longs métrages de fiction, entourée de cinéastes et experts internationaux. Le festival présente notamment le film « Il était une fois à Gaza » des frères Tarzan et Nasser Arab, primé à Cannes, ainsi que « La Voix de Hind Rajab » de la Tunisienne Kawther Ben Hania, sélectionné pour représenter la Tunisie aux Oscars 2026. Les courts métrages palestiniens « Menacé d’extinction » et « Mémoire croisée », ainsi que le long métrage « Coercition » de Nada Khalifa, témoignent des réalités humaines et sociales de la Palestine.

Le film historique « Palestine 36 » d’Anne-Marie Jacir ouvre le festival, retraçant la Grande Révolte palestinienne contre le mandat britannique en 1936, tandis que le documentaire « À distance zéro » de Rachid Masharawi donne la parole à 22 jeunes réalisateurs de Gaza, confrontés aux violences et aux privations. À travers cette programmation, les JCC soulignent le rôle du cinéma comme vecteur de mémoire, de résistance et de visibilité pour le peuple palestinien.