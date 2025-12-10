Coupe d’Afrique des Nations : Chiffres et statistiques des phases finales

Le Maroc accueillera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour la 2ème fois de son histoire, après l’édition de 1988, qui a connu la participation de sélections de 8 pays: l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Zaïre, le Cameroun, l’Algérie, le Kenya, et le Maroc.

– La sélection ivoirienne s’est qualifiée à la finale de la CAN à quatre reprises (1992, 2006, 2012, 2015). En 480 minutes de jeu lors de ces finales, les “Eléphants” n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Les quatre finales disputées par l’équipe de Côte d’Ivoire se sont soldées par un score nul, avec à la clé deux victoires aux tirs au but en 1992 et 2015.

– Le Camerounais Samuel Eto’o est le meilleur buteur de l’histoire de la CAN avec 18 réalisations au total, entre 2000 et 2010.

– Un seul match d’ouverture de la CAN s’est soldé par un score de 0-0, lors de l’édition 2013 entre l’Afrique du Sud et le Cap Vert

– Le Camerounais Samuel Eto’o, les Ghanéens Asamoah Gyan et André Ayo, ainsi que le Zambien Kalusha bwalya, sont les seuls joueurs à avoir marqué des buts lors de six différentes éditions de la CAN.

– Seize joueurs ont inscrit 17 triplés dans l’histoire de la CAN. Le dernier joueur à avoir signé un hat-trick est le Marocain Soufiane Alloudi lors de la rencontre Maroc-Zambie dans la phase de poules en 2018, remportée par les Lions de l’Atlas par 5 buts à 1.

– L’Egyptien Mohamed Diab Al Attar alias “Ad-Diba” est le premier joueur à avoir signé un triplé lors de la CAN. Il a permis aux “Pharaons” de décrocher le titre en 1957, en inscrivant tous les buts de la finale face à l’Ethiopie, qui s’est terminée sur le score de 4 buts à 0.

– L’Egyptien Mahmoud Al-Gohary et le Nigérian Stephen Keshi sont les seuls à avoir été sacrés champions d’Afrique en tant que joueurs puis en tant qu’entraîneurs.

– Le Français Hervé Renard est le seul entraîneur à avoir remporté la CAN avec deux sélections différentes: la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015.

– Le Français Roger Lemerre est le premier entraîneur à décrocher le Championnat d’Europe de football avec la France (2000) et la CAN avec la Tunisie (2004).

– Les sélections égyptienne (1957), ghanéenne (1963) et sud-africaine (1996) sont les seules à avoir remporté la CAN à leur première participation.

– L’arbitre mauricien Lim Kee Chong est celui qui a officié le plus grand nombre de matches à la CAN: 14 matchs en 5 éditions entre 1992 et 2002.

– Les tirs au but ont permis de décider du sort de sept finales de la CAN: (Ghana-Libye/1982), (Egypte-Cameroun/1986), (Côte d’Ivoire-Ghana/1992), (Cameroun-Sénégal/2002), (Egypte-Côte d’Ivoire/2006), (Zambie-Côte d’Ivoire/2012) et (Côte d’Ivoire-Ghana/2015).

– Le match de quart de finale de la CAN 2006 entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire a été mémorable avec une séance de tirs au but historique remportée 12-11 par la Côte d’Ivoire, après un match nul 1-1, marquant la plus longue séance de l’histoire de la compétition et éliminant le Cameroun suite au tir manqué de Samuel Eto’o.