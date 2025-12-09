Tunisie : démantèlement d’un vaste réseau international de trafic de drogue et de blanchiment d’argent

Le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de cinq individus impliqués dans une vaste organisation criminelle internationale spécialisée dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.

Les opérations menées par la brigade antidrogue de la garde nationale à El Gorjani, lors de perquisitions effectuées à La Marsa et dans une ville du Sahel, ont permis la saisie d’environ 38 kg de cocaïne, 50 kg de cannabis et 25 000 comprimés d’ecstasy, ainsi que d’importantes sommes d’argent et trois véhicules de luxe, selon les informations relayées par la radio Mosaïque.

Par ailleurs, sept autres suspects, actuellement hors du territoire tunisien, ont été placés en état de recherche, dans le cadre d’une vaste offensive visant à démanteler les réseaux internationaux de narcotrafic.