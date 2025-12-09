Menzel Temime : une enseignante enceinte agressée par une parent d’élève

À l’école primaire d’El Damous, dans la délégation de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul), une enseignante enceinte a été victime d’une agression physique et verbale perpétrée par une parent d’élève.

L’incident a provoqué un malaise chez l’enseignante, nécessitant son transfert au centre hospitalier régional de Menzel Temime pour recevoir des soins.La secrétaire générale du syndicat local de l’enseignement fondamental, Fadhila Ben Saleh, a condamné cette attaque et souligné la nécessité de pénaliser les violences à l’encontre des enseignants, dont les cas se multiplient ces dernières années.

Une plainte a été déposée contre l’agresseuse, tandis que le syndicat a exprimé sa solidarité avec la victime et appelé les autorités éducatives régionales et le ministère de tutelle à protéger la dignité et la sécurité des enseignants.