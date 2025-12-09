La Première dame française, Brigitte Macron, se retrouve au cœur d’une vive polémique après la diffusion d’une vidéo dans laquelle elle qualifie de « sales connes » des militantes féministes ayant interrompu un spectacle de l’humoriste Ary Abittan.

Cette sortie, prononcée en coulisses alors qu’elle exprimait son soutien à l’artiste blanchi récemment dans une affaire de viol, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions politiques. Le collectif #NousToutes, à l’origine de l’action militante, a dénoncé des propos « choquants » et « blessants ». L’entourage de Brigitte Macron tente de tempérer la polémique en affirmant qu’il s’agissait d’une critique de la méthode radicale employée par les militantes et non d’une attaque contre le mouvement féministe.

Mais cette affaire, dans un contexte déjà tendu pour l’exécutif, fragilise davantage l’image de la Première dame et relance le débat sur la communication du couple présidentiel.