Tunisie : nuit froide et ciel partiellement nuageux avec brouillard local

Dans la nuit de ce lundi, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec la formation de brouillard local en fin de nuit sur le Nord et les zones orientales du Centre, selon l’Institut national de la météorologie.

Les vents souffleront du secteur ouest sur le Nord et le Centre, et du secteur est sur le Sud, restant faibles à modérés, tandis que la mer sera peu agitée. Côté températures, elles varieront entre 4 et 9 degrés sur les hauteurs de l’Ouest du Nord et du Centre, et entre 10 et 15 degrés dans les autres régions, annonçant une nuit fraîche et parfois froide.