Sidi Bouzid : 292 infractions relevées en novembre dernier

Quelque 292 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, durant le mois de novembre dernier à l’issue de 2564 visites d’inspection effectuées dans les commerces et marchés.

Ces infractions concernent notamment les secteurs des fruits et légumes (98 infractions), des œufs et volailles (24), de l’habit (16), des restaurants et cafés (9), des boulangeries et pâtisseries (5) et des viandes rouges (7), a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional du commerce, Sofiène Zid.

Les irrégularités commises sont liées en particulier à la vente illicite (17 infractions), la majoration illégale des prix (50), au non affichage des prix (115), à l’absence de factures (74), à la métrologie (23), à la dissimulation de marchandises (9) et au non-respect de la réglementation de subvention (3), selon la même source.