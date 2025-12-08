Port de La Goulette : la douane saisit 100 kg de cannabis dans une voiture venant d’Europe

Les agents de la douane au port de La Goulette ont déjoué une importante tentative de trafic de stupéfiants, après la découverte d’environ 100 kilogrammes de cannabis soigneusement dissimulés dans le coffre d’une voiture transportée à bord d’un ferry en provenance d’un pays européen.

L’opération a été déclenchée lorsque les équipes de contrôle ont soupçonné le véhicule et procédé à une fouille approfondie à l’aide du scanner, révélant la présence de cette cargaison illicite. Sur instruction du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, le propriétaire du véhicule a été placé en garde à vue, tandis que la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire au Gorjani a été chargée de poursuivre l’enquête afin d’identifier la destination de cette grande quantité de drogue et de démanteler le réseau impliqué dans cette tentative d’introduction sur le territoire tunisien.