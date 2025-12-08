Lancement de la 9ᵉ édition du concours de la meilleure huile d’olive vierge extra en Tunisie

L’Office National de l’Huile (ONH) vient d’annoncer le démarrage de la neuvième édition du concours de la meilleure huile d’olive vierge extra.

Parrainé par le Conseil Oléicole International (IOC, en acronyme anglais), ce concours est ouvert aux producteurs individuels, associations de producteurs et entreprises de conditionnement, indique l’ONH sur son site.

Seules sont admises au concours, les huiles d’olive vierges extra de la campagne 2025-2026 et répondant aux conditions exigées pour cette dénomination par la Norme commerciale applicable à l’huile d’olive et à l’huile de grignons d’olive adoptée par le Conseil Oléicole International.

La même source ajoute que chaque participant ou raison sociale ne peut présenter qu’une seule huile d’olive vierge extra. L’ONH a établi une série d’autres règles consultables sur son site.

La soumission de candidatures se fait via un formulaire en ligne sur le site web de l’ONH (www.onh.com.tn) ou sur le site web du Centre International de l’ONH (www.onh-ooc.com). La date d’inscription est ouverte à partir du lundi 08 décembre 2025.

Le prélèvement des échantillons des lieux de stockage est prévu, à partir du 10 décembre 2025 jusqu’à 20 janvier 2026, selon un calendrier préétabli par l’ONH, a fait savoir la même source.