La Marsa : des mineurs arrêtés après le saccage d’un atelier de peinture pour enfants

Les forces de l’ordre ont arrêté, lundi 8 décembre 2025, plusieurs mineurs soupçonnés d’être à l’origine du saccage de l’atelier de peinture pour enfants du parc Essaâda, à La Marsa. Trois jours plus tôt, l’artiste et fondatrice du lieu, Hayet Chlagou, avait découvert son espace totalement ravagé : porte forcée, matériel détruit et œuvres abîmées.

Cet atelier, créé en 2014 pour offrir aux enfants un lieu d’expression artistique, était déjà confronté à des actes de vandalisme répétés en raison du manque de surveillance dans le parc. Lors d’une intervention sur Mosaïque FM, Hayet Chlagou a rappelé les difficultés rencontrées et les réparations qu’elle avait financées elle-même pour protéger son local.

L’interpellation des jeunes, issus d’un lycée voisin, ouvre désormais la voie à une enquête pour établir les responsabilités. L’affaire a provoqué une vive réaction parmi les habitants, qui demandent un renforcement de la sécurité et une meilleure protection des initiatives culturelles destinées aux enfants.