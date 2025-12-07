Syrie : une vidéo fuitée dévoile les propos choquants de Bachar al-Assad

Les vidéos diffusées par la chaîne Al-Arabiya ont provoqué une onde de choc en dévoillant des images inédites de l’ancien président syrien déchu, Bachar al-Assad, aux côtés de son ex-conseillère Luna al-Chebel lors d’une virée en voiture dans l’une des villes du pays.

Les enregistrements montrent un dialogue privé empreint de sarcasme et de mépris, où Assad se permet des propos insultants envers la population syrienne, notamment en déclarant au sujet de la Ghouta : « maudite soit la Ghouta ». Il admet également ne ressentir « absolument rien » en voyant ses portraits dans les rues, avant d’ajouter que la situation en Syrie lui inspire « du dégoût ». Les échanges abordent aussi le rôle du Hezbollah et de l’armée syrienne, évoqués sur un ton minimisant, tandis que des moqueries visent le ministre de l’Intérieur, des responsables sécuritaires et même le nom de famille Assad.

La fuite de cette vidéo, publiée à l’occasion du premier anniversaire de sa chute après quarante années de domination de sa famille sur la Syrie, renforce l’impact politique et symbolique de cette révélation.