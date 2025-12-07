Alerte météo : forte agitation en mer et baisse des températures cette nuit

Plusieurs régions du pays connaîtront, dans les prochaines heures, des conditions météorologiques instables.

Les nuages deviendront progressivement plus denses, avec la possibilité de faibles pluies éparses, notamment sur les zones côtières du Nord-Ouest, tandis que le ciel restera partiellement voilé ailleurs. Des vents d’ouest souffleront avec une intensité relativement forte près des côtes et de manière modérée à l’intérieur du pays, rendant la mer très agitée et nécessitant une vigilance accrue pour les activités maritimes.

Côté températures nocturnes, elles varieront entre 4 et 9 °C dans les régions de l’Ouest, et entre 10 et 14 °C dans le reste du pays, des niveaux inférieurs aux normales saisonnières.