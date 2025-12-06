Tunis : 15 jours de prison pour une femme ayant brûlé des chats vifs

Le Tribunal de première instance de Tunis 2 a prononcé, vendredi 5 décembre 2025, une peine de 15 jours de prison ferme à l’encontre de la femme impliquée dans une affaire de maltraitance animale ayant suscité une forte indignation en ligne.

La prévenue, identifiée grâce à une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, a été reconnue coupable. Sur le volet civil, la justice a accepté la plainte déposée par les associations Arrahma pour la protection animale et Les Amis des Animaux et de l’Environnement, et a ordonné à l’accusée de régler les frais de justice ainsi que les honoraires d’avocat.

Les autres demandes des parties civiles ont été rejetées, certains coûts restant à leur charge. Cette affaire avait profondément choqué l’opinion publique et relancé le débat sur la protection des animaux en Tunisie.