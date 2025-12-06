Mahdia : coupure d’électricité prévue dimanche dans plusieurs quartiers

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) a annoncé qu’une coupure d’électricité aura lieu ce dimanche, de 8h30 à 13h00, dans plusieurs zones du gouvernorat de Mahdia en raison de travaux de maintenance. Les quartiers concernés comprennent Borj Arif, Borj Chellabi, Liyana – Oued Nkhala, Akwach Dar Echikh, la rue Hammamet, le quartier Jamaa El Ghufrane – El Rawdha, l’avenue Ibn El Jazzar, une partie de la rue Sousse, la route Boumerdès, l’avenue de la République, une partie de Jebel Dar Ouaja ainsi que toute la zone industrielle. La STEG précise que l’électricité sera rétablie sans préavis dès l’achèvement des travaux.