Avenue Habib-Bourguiba : grande marche citoyenne contre l’injustice et pour les droits fondamentaux

Samedi 6 décembre 2025, le centre de Tunis a été le théâtre d’une mobilisation citoyenne d’ampleur, rassemblant de personnes venues dénoncer ce qu’elles considèrent comme une répression politique croissante. Sous le mot d’ordre « L’opposition n’est pas un crime », la marche a réuni un large éventail de participants : organisations de la société civile, partis politiques, militants, familles et de nombreux jeunes particulièrement impliqués. L’avenue Habib-Bourguiba, habituellement animée, s’est transformée en une scène de protestation vibrante, ponctuée de portraits de détenus politiques, de slogans pour les libertés et de pancartes appelant au respect des droits fondamentaux. L’atmosphère, à la fois déterminée et pacifique, a été renforcée par l’afflux spontané de passants et la solidarité visible des commerçants, donnant à cette mobilisation un caractère profondément populaire et un écho retentissant dans la capitale.