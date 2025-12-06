Afrique du Sud : une attaque armée dans un hôtel à Saulsville fait 11 morts, dont 3 enfants

Ce samedi matin, la ville de Pretoria a été secouée par une attaque tragique lorsqu’un groupe de trois hommes armés a pris d’assaut un hôtel situé dans la localité de Saulsville, ouvrant le feu de manière indiscriminée.

Selon la police sud-africaine, l’assaut a causé la mort d’au moins onze personnes, parmi lesquelles trois enfants âgés de 3, 12 et 16 ans, tandis que vingt-cinq autres victimes ont été blessées par balles, dont quatorze ont dû être hospitalisées.

Les autorités n’ont pour l’instant aucune information sur les motivations des assaillants, et aucun suspect n’a encore été arrêté, ce qui renforce l’inquiétude et l’émotion au sein de la population locale.