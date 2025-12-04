Tunisie : Prévisions météo du jeudi 4 décembre 2025

La journée du jeudi 4 décembre 2025 sera marquée par un temps froid sur l’ensemble du pays. Des passages nuageux, parfois denses, concerneront particulièrement les régions du nord, ainsi que certains secteurs du centre et du sud.

Des pluies éparses, localement orageuses, sont attendues au cours de la journée. Elles seront parfois fortes sur les zones côtières du nord, où les cumuls pourraient être plus importants.

Les températures afficheront une légère baisse par rapport aux journées précédentes.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest et sera relativement fort sur le nord, le centre et les régions côtières. Ailleurs, il sera modéré à assez soutenu. Des rafales dépassant ponctuellement 70 km/h sont possibles, notamment lors des passages orageux.