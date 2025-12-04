Tunisie : 87 % des femmes victimes de violence selon une étude de l’INS

L’atelier de sensibilisation tenu à Kairouan, le jeudi 4 décembre 2025, a mis en lumière une réalité alarmante concernant les violences faites aux femmes en Tunisie.

Selon une étude de l’Institut National de la Statistique (INS), 87 % des femmes interrogées déclarent avoir subi au moins une forme de violence au cours de leur vie. Mariem Ouled Chaïeb, experte en communication au sein du FNUAP, a également présenté les résultats d’une étude menée en 2023 révélant que 60 % des femmes ont été victimes de cyberviolence, une forme de violence qui s’étend bien au-delà des réseaux sociaux pour inclure les SMS et les appels téléphoniques.

Elle a souligné l’importance de mieux définir et faire connaître ces différentes formes de violence, car de nombreuses victimes ne réalisent pas qu’elles en sont la cible. Dans ce cadre, le FNUAP collabore avec plusieurs partenaires afin de renforcer les capacités des intervenants et d’améliorer la prise en charge des femmes victimes, tout en intensifiant les efforts de sensibilisation.