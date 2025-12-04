La sélection tunisienne de football connaitra demain, vendredi, ses adversaires pour la coupe du monde 2026 qui se tiendra au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, lors de la cérémonie du tirage au sort qui se déroulera au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington D.C., la capitale américaine.

La Tunisie sera dans le chapeau 3, aux côtés de l’Algérie, de l’Egypte, de l’Arabie Saoudite, du Qatar, de la Norvège, du Panama, de l’Écosse, du Paraguay, de la Côte d’Ivoire, de l’Ouzbékistan et de l’Afrique du Sud.

Les supporters tunisiens attendent avec impatience le tirage au sort de cette Coupe du Monde, qui verra pour la première fois la participation de 48 équipes, espérant que les “Aigles de Carthage” tombent dans un groupe équilibré pour faciliter la qualification en huitièmes de finale, une première dans l’histoire du football tunisien.

La sélection tunisienne a déjà participé à six éditions de la coupe du monde : en 1978 en Argentine, 1998 en France, 2002 en Corée du Sud/Japon, 2006 en Allemagne, 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

L’équipe de Tunisie avait, rappelle-t-on, assuré sa qualification pour le Mondial 2026 après un parcours remarquable, récoltant 28 points sur 30 possibles, avec neuf victoires et un nul, tout en réalisant une performance défensive notable en n’encaissant aucun but.

La mémoire collective retient particulièrement l’épopée de l’Argentine 1978, où l’équipe de l’entraîneur Abdelmajid Chatteli a offert au football africain et arabe sa première victoire en coupe du monde en battant le Mexique 3-1, suivi d’un match nul 0-0 contre l’Allemagne, tenante du titre, et d’une défaite serrée 0-1 contre la Pologne. Cette performance a incité la FIFA à augmenter le nombre de représentants africains à deux à partir de l’édition 1982 en Espagne.

La dernière participation de la Tunisie au Qatar 2022 reste globalement honorable, avec une victoire 1-0 contre la France, tenante du titre, un nul 0-0 contre le Danemark et une défaite 0-1 contre l’Australie, sans que les protégés de Jalel Kadri ne réussissent à atteindre les huitièmes de finale.

La coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront les matchs dans 16 stades modernes répartis comme suit : 11 aux Etats-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada. Le match d’ouverture aura lieu au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale se jouera au MetLife Stadium dans le New Jersey.

La FIFA a annoncé le 25 novembre dernier le classement des équipes avant le tirage au sort pour déterminer la composition des 12 groupes du premier tour. Le chapeau 1 comprend le Canada, le Mexique, les Etats-Unis, l’Espagne, l’Argentine (tenante du titre), la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Le chapeau 2 est composé du Maroc, de la Croatie, de la Colombie, de l’Uruguay, de la Suisse, du Japon, du Sénégal, de l’Iran, de la Corée du Sud, de l’Équateur, de l’Autriche et de l’Australie. Le chapeau 3, comme mentionné, comprend la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite, le Qatar, la Norvège, le Panama, l’Écosse, le Paraguay, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan et l’Afrique du Sud. Le chapeau 4 est constitué de la Jordanie, du Cap-Vert, du Ghana, de Curaçao, d’Haïti, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de quatre équipes issues des barrages européens (A, B, C, D) et de deux équipes des barrages intercontinentaux (A, B).

La prochaine coupe du monde marquera une première historique avec la participation de huit sélections arabes, le meilleur précédent ayant été de quatre équipes lors des éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

A l’issue du premier tour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour les trente-deuxièmes de finale, rejoints par les huit meilleurs troisièmes.

Le mondial 2026 sera la plus grande édition de l’histoire de la compétition depuis sa création en 1930. Elle sera organisée pour la première fois dans trois pays simultanément, une étape qui reflète le caractère mondial grandissant du football moderne.