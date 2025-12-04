Corruption financière : Samir Jiab renvoyé devant la chambre criminelle spécialisée de Tunis

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la cour d’appel de Tunis a décidé de renvoyer l’homme d’affaires Samir Jiab devant la chambre criminelle spécialisée du tribunal de première instance de Tunis. Le mandat de dépôt émis à son encontre reste valable.

Le pôle judiciaire économique et financier avait précédemment ordonné ce mandat de dépôt pour Samir Jiab, tout en renvoyant d’autres prévenus en liberté provisoire. Les accusations portent sur des faits de blanchiment d’argent, d’exploitation de la fonction publique à des fins personnelles ou pour autrui, de préjudice à l’administration et de violation des réglementations relatives à ces opérations, visant l’obtention d’un bénéfice illégitime.