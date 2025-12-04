Corruption financière : report du procès d’un ex-conseiller impliqué dans le dossier ABCI

La Chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière, près le Tribunal de première instance de Tunis, a décidé de reporter à janvier prochain le procès d’un ancien conseiller rapporteur au ministère des Domaines de l’État. La décision a été prise à la demande de son avocat.

Le prévenu est soupçonné d’implication dans une affaire de corruption financière et administrative. Il avait déjà été confondu dans l’affaire de la Banque française de Tunisie et condamné à six ans de prison.

Selon les investigations menées à l’époque, il aurait exploité sa fonction de conseiller rapporteur chargé des litiges de l’État et du dossier opposant ce dernier à la société ABCI depuis 1982. Il aurait signé un accord au détriment de l’État tunisien, entraînant des préjudices financiers importants.