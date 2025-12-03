Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues, mercredi soir, sur les régions ouest et concerneront progressivement les régions est. Les pluies seront parfois intenses sur les régions du nord ouest, Bizerte, et Kasserine avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent de secteur ouest soufflera relativement fort prés des côtes et sur les hauteurs et dépassera temporairement 60 km/h en rafales et sous orages. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée, puis localement houleuse (houle croisée). Les températures seront en baisse, la nuit, avec des maximales comprises entre 3 et 7 degrés dans les régions ouest du nord et du centre et entre 8 et 12 degrés ailleurs.