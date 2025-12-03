Leila Chebbi entendue puis laissée en liberté : les détails de l’enquête

L’actrice Leila Chebbi a été maintenue en liberté après son audition par la brigade de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information, relevant du Centre des technologies de l’information et de la communication à El Aouina.

Entendue dans le cadre d’une enquête portant sur des contenus diffusés en ligne, elle a pu quitter les lieux à l’issue de l’interrogatoire. Cette décision de la laisser en état de liberté indique que l’enquête se poursuit sans mesures restrictives immédiates, dans l’attente des conclusions techniques et juridiques qui détermineront la suite de la procédure.