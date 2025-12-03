C’est officiel : les Tunisiens peuvent désormais ouvrir des comptes en devises en Tunisie

L’Assemblée des représentants du peuple a donné son accord, mardi 2 décembre 2025, à l’article additionnel n°81 du projet de loi de finances 2026, ouvrant la voie à une nouvelle mesure importante : la possibilité pour les Tunisiens résidant sur le territoire national d’ouvrir des comptes en devises.

Adoptée avec 69 voix favorables, 17 abstentions et 17 voix contre, cette disposition permettra désormais d’effectuer certaines transactions financières en monnaies étrangères dans un cadre légal strictement encadré. Cette avancée vise à faciliter les opérations en devises pour les citoyens et à renforcer la transparence des flux financiers.

La séance plénière a été levée après le vote, et les députés reprendront l’examen du reste du projet de loi de finances 2026 ce mercredi 3 décembre à partir de 10h.