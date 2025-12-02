Violences numériques : ONU Femmes Tunisie dénonce une menace grave

ONU Femmes Tunisie a lancé un appel urgent à combattre les stéréotypes de genre qui alimentent une « culture de la violence », en particulier dans l’espace numérique, où ils facilitent des formes de harcèlement et d’abus technologiques à l’encontre des femmes.

Selon l’agence onusienne, ces préjugés légitiment des comportements violents en ligne tels que le contrôle, les menaces, les insultes, la diffusion non consensuelle de contenus intimes, ou encore la normalisation de l’agresseur. Ces violences numériques ont des conséquences psychologiques sévères, incluant stress, anxiété, honte, isolement social, perte de confiance en soi, dépression et idées suicidaires.

ONU Femmes met en garde contre l’usage malveillant de l’intelligence artificielle, notamment à travers la création d’« images dégradantes » et de « deepfakes » (des vidéos manipulées de manière hyper-réaliste). Près de 90 à 95 % de ces contenus sexuels circulant en ligne ciblent spécifiquement des femmes, constituant ce que l’organisation qualifie de « menace réelle et extrêmement grave ».

Face à cette situation, ONU Femmes Tunisie appelle à une action collective immédiate pour éradiquer les stéréotypes de genre à la racine, renforcer la sécurité des femmes en ligne et protéger leur santé mentale. L’organisation insiste sur la nécessité de réguler les technologies utilisées comme instruments de violence et de promouvoir un espace numérique inclusif et respectueux.