Tunisie : lancement du supercalculateur géant le plus puissant d’Afrique

La Tunisie se prépare à mettre en service le troisième supercalculateur le plus puissant d’Afrique, un projet stratégique mené en partenariat avec la Chine.

Cette avancée majeure vise à offrir aux chercheurs tunisiens un outil technologique de pointe leur permettant de renforcer leurs travaux scientifiques, d’accélérer les simulations complexes et de soutenir l’innovation dans plusieurs domaines, notamment l’intelligence artificielle, le climat, la médecine et l’ingénierie.

Selon Mourad Belsoued, chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, ce supercalculateur sera opérationnel dans les prochaines semaines, marquant une étape importante dans le développement des capacités numériques et scientifiques du pays.