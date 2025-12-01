Tunisie : le Parlement rejette le prêt social « Aide au mariage »

Lundi 1er décembre 2025, l’Assemblée des représentants du peuple a rejeté la proposition de prêt social « Aide au mariage », présentée dans le cadre du projet de loi de finances 2026.

Cette initiative, qui prévoyait d’accorder aux jeunes âgés de 18 à 35 ans un crédit unique pouvant atteindre 30 000 dinars sans intérêts et assorti d’un délai de grâce de six mois, n’a pas réussi à convaincre la majorité des députés. Sur 119 votants, seuls 26 ont soutenu le texte, tandis que 87 s’y sont opposés et 6 se sont abstenus.

Les partisans du projet estimaient qu’un tel dispositif aurait facilité les dépenses liées au mariage et renforcé la stabilité des familles, tout en soutenant la dynamique démographique du pays.