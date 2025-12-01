Tunisie : forte affluence des jeunes pour le service militaire en 2025

Le directeur général du recrutement et de la mobilisation au sein du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Hatem Essoussi, a annoncé un engouement remarquable des jeunes Tunisiens pour le service militaire.

Il a indiqué que la troisième session de recrutement de l’année 2025 avait enregistré plus de deux mille candidatures au mois de septembre, un chiffre considéré comme particulièrement élevé. Ce lundi, à l’ouverture de la quatrième session, plus de cent jeunes se sont déjà présentés pour accomplir leur service militaire. Selon lui, cette hausse témoigne d’un niveau de conscience accru chez les jeunes et leurs familles, notamment grâce aux campagnes de sensibilisation menées par la direction du recrutement et de la mobilisation.

Cette tendance reflète, selon ses propos, une confiance renouvelée dans les forces armées et une volonté grandissante de contribuer à la défense nationale.