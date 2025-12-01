À quel âge offrir un smartphone à son enfant ? Une nouvelle étude alerte les parents

Une nouvelle étude publiée dans la Journal of Pediatrics aux États-Unis relance le débat sur l’âge idéal pour offrir un téléphone intelligent aux enfants. En analysant les données de plus de 10 500 adolescents, les chercheurs ont constaté que ceux ayant reçu leur premier smartphone avant l’âge de 12 ans étaient plus exposés à la dépression, à la prise de poids et aux troubles du sommeil.

Bien que l’étude établisse un lien sans prouver une relation de cause à effet, elle met en lumière les effets potentiellement nocifs d’une exposition précoce aux écrans, notamment au détriment du sport, du sommeil et des interactions sociales. Des experts, à l’image de la psychiatre Jacqueline Nesi, rappellent toutefois qu’il reste très difficile de démontrer un impact direct, tout en encourageant les parents à faire preuve de prudence et à retarder autant que possible l’accès au smartphone.

Le pédiatre Jason Nagata souligne aussi l’importance de bannir les téléphones des chambres à coucher, après avoir constaté qu’un grand nombre de préadolescents étaient réveillés par des notifications nocturnes, compromettant ainsi un sommeil essentiel à leur développement.