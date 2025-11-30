Un groupe turc prêt à investir massivement dans l’huile d’olive tunisienne

Une entreprise turque a récemment exprimé un vif intérêt pour l’« or vert » tunisien, en envisageant d’investir dans plusieurs segments clés de la filière oléicole, selon un communiqué de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax.

Reçue par le président Habib Hammami, la délégation turque – accompagnée de représentants diplomatiques – a rencontré producteurs et exportateurs afin d’explorer des projets allant des points d’achat et du stockage jusqu’au conditionnement, au raffinage, au traitement du grignon et même à la plantation. Cet intérêt, qui couvre toute la chaîne de valeur, illustre l’attractivité croissante de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux.

Pour la Chambre, cette dynamique pourrait offrir de nouvelles opportunités aux exportateurs locaux, tout en consolidant la place de la Tunisie parmi les leaders mondiaux du secteur, à condition que les investissements s’inscrivent dans un cadre réglementaire clair et favorable aux intérêts nationaux.