Le Parlement a adopté, hier soir, l’augmentation des salaires et des pensions de retraite dans les secteurs public et privé au titre des années 2026-2027-2028 et ce, dans le cadre de l’article 15 du projet de loi de finances pour l’année 2026.

Ces majorations seront fixées par décret.

Le Parlement a également approuvé la réduction progressive de la charge fiscale imposée sur les pensions de retraite à travers l’adoption de l’article 56, malgré l’objection de la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, à cette proposition.

La ministre a précisé que 56 % des retraités dont le revenu annuel imposable est inférieur à 5 000 dinars bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale solidaire (70 % dans le secteur privé et près de 18 % dans le secteur public).

“La proposition de modification affectera considérablement les finances publiques, non seulement en 2026 mais jusqu’en 2028, car les ressources fiscales attendues sont comptées dans le budget de l’État à moyen terme ainsi que pour les caisses”, a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné que cette mesure aura un impact sur la liquidité des caisses sociales, car elles seront obligées de fournir des montants supplémentaires équivalents à la valeur des augmentations des pensions résultant de la réduction d’impôt.

La ministre a estimé que le modèle économique soutenu par le taux de réduction mentionné a un impact négatif sur l’équité dans la répartition de l’impôt, c’est-à-dire qu’à mesure que la pension est plus élevée, la réduction d’impôt est plus importante, ce qui va à l’encontre du principe d’équité fiscale et sociale.

A noter que le nombre de retraités en Tunisie est d’environ un million 278 mille, répartis entre le secteur public (34,9 %) et le secteur privé (65,1 %).