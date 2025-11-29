Pluies intenses au Nord : Aïn Draham en tête avec 62 mm en 24 heures

Les dernières 24 heures ont été marquées par un épisode pluvieux remarquable dans le nord du pays, avec des cumuls qui illustrent l’intensité des précipitations.

Aïn Draham s’est une nouvelle fois distinguée en enregistrant 62 mm de pluie, confirmant son statut de zone la plus arrosée de Tunisie. La délégation d’El Aroussa n’est pas en reste avec 61 mm, témoignant de l’importante activité pluvieuse qui a touché les reliefs du Nord-Ouest.

Plus au sud-ouest, Amdoun a totalisé 45 mm, une accumulation notable qui a renforcé le ruissellement des oueds et contribué à humidifier des sols déjà fortement imprégnés par les épisodes précédents.